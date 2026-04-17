幽灵外卖︱拼多多、美团、京东、饿了么、抖音、淘宝、天猫7家电商平台被罚36亿

新华社报道，国家市场监督管理总局今日（17日）对7家电商平台「幽灵外卖」系列案作出行政处罚决定，责令7家电商平台改正违法行为，暂停新增蛋糕店铺3至9个月不等，并处以罚款35.97亿元（人民币‧下同）。同时，对7家平台企业法定代表人和食品安全总监合计处以罚款1968.74万元。



所谓「幽灵外卖」，亦即线上餐饮商户提供的资质异常或实际经营地与证件载明地址不符。

市场监管总局指出，根据相关规定，对上海寻梦信息技术有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美团）、北京京东三佰陆拾度电子商务有限公司（京东）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原饿了么，现淘宝闪购）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘宝网络有限公司（淘宝）、浙江天猫网络有限公司（天猫）7家电商平台作出相应处罚；另根据规定，对7家平台企业法定代表人和食品安全总监作出相应处罚。

经查，上述7家电商平台对入网食品经营者许可证审核把关不严，未依法履行资质审查义务；与转单平台签订合作协议，明知或应知转单行为侵害消费者合法权益，但未采取必要措施；7家电商平台法定代表人和食品安全总监，负有食品安全管理责任，但未全面履行有关岗位职责。上述行为严重违反有关规定



案件启动调查后，市场监管总局责成电商平台立行立改，7家电商平台均已下架未经审核的有关「幽灵店铺」，停止与相关转单平台的餐饮转单合作。



