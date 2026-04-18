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蛇形刁手｜广州越秀公园惊现肥猫奋战眼镜蛇 网民：或阻止出去害人︱有片

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更新时间：07:30 2026-04-18 HKT
发布时间：07:30 2026-04-18 HKT

4月16日，广东广州越秀公园有橘猫和眼镜蛇缠斗在一起。有目击者拍摄到，一条体型较长的眼镜蛇在草丛中快速游走，眼看即将窜上主路之际，一只小橘猫突然冲出，与眼镜蛇激烈缠斗。

激战3分钟各自离开

小橘猫毫不畏惧，多次勇敢挥出「喵拳」发动攻击，与眼镜蛇形成对峙局面。双方僵持约3分钟后，最终各自离开，没有分出明显胜负。当时眼镜蛇速度极快，若非小橘猫及时出现，眼镜蛇可能已窜到游客较多的区域，后果难料。

网民讨论称：「猫猫也许在阻止眼镜蛇出去害人！」「应该要颁给小猫见义勇为奖！」纷纷赞赏小猫见义勇为。

园方：已采取防蛇措施

针对事件，越秀公园管理方回应称，随著天气逐渐回暖，蛇类活动明显增加。为确保游客安全，公园将每月邀请专业队伍来园开展专项捕蛇行动，同时加强摸查，定期清理、修剪园道与登山径周边的杂草，减少蛇类藏匿的隐患。并在人流密集或蛇类可能出没的区域，喷洒驱蛇药剂，形成防范屏障。

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