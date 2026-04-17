性商教母︱博主开「狐狸精三段式狩猎法」课程 被批宣扬不良婚恋观

内地再现性商教母近日，网红博主「姚金鱼」在内地平台上载的影片被指擦边低俗，宣扬不良婚恋观博取流量，并开设「绿茶速成班」「魅魔速成班」，教「狐狸精三段式狩猎法」等。当局指，「姚金鱼」违规，部门将提出查核。



内地大象新闻报道，「姚金鱼」在多个网络平台均有账号。其自称为「鱼鱼情感教练」，课程已销售给15万人，亲身示范如何用眼神、话术、肢体等拿捏男人，其背后还覆盖知识付费、情趣用品等产品服务。

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背后推售医美项目及情趣用品

报道指，「姚金鱼」各网上平台账号有不不乏一些低俗、博眼球的帖文，又写道「让男人瞬间上头的烧烧tips」「男人疯狂上头的顶级性张力」「美女就得当舔狗」等。甚至出现「我是捞女呀，我不仅捞钱还捞人」等内容。



实际上，短片和直播只是引流，其背后还有更多商品和服务，比如推广化妆品、医美项目、情趣用品等。

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称向15万人出售课程

内媒记者后来联络「姚金鱼」，对方自称为「鱼鱼情感教练」，课程已销售给15万人，目前在售有共4种课程，《识人认人课》《24个解决方案教你占领心智高位引导正向付出》《上瘾系统课》《撒娇女人最吸金》等课程，价钱分为288（人民币‧下同）、399和999元。



对此，小红书、抖音等平台表示，经核查，该账号含有违规内容，已作出处罚。

