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肺癌成中国女性第一大癌症　二手烟、三手烟、油烟成主因

即时中国
更新时间：11:42 2026-04-17 HKT
发布时间：11:42 2026-04-17 HKT

中国国家癌症中心最新发布的《2022年中国恶性肿瘤疾病流行情况分析》报告显示，肺癌已正式超越乳癌，成为威胁中国女性健康的头号癌症杀手。医学专家指出，此转变颠覆了「肺癌患者多为男性及吸烟者」的传统印象，而二手烟、三手烟以及厨房油烟，是导致非吸烟女性肺癌发病率急升的主要原因。

湖南省第二人民医院肿瘤中心主任医师杨农周四（16日）指出，以往肺癌常与男性及吸烟习惯挂钩，但最新的数据揭示，女性已成为肺癌侵袭的重要群体。他强调，除了直接吸烟外，长期暴露于二手烟、残留在衣物及环境中的三手烟，以及妇女在烹饪过程中吸入的厨房油烟，均是引发肺癌的关键危险因素。

天津市卫生健康委员会发布的文章便指出，在不吸烟的中国女性群体中，二手烟的暴露率竟高达70%左右，而这部份人群约占了所有女性肺癌患者的四分之一，显示二手烟暴露极可能是导致女性肺癌高发的主要原因。

医学界已有充分证据表明，二手烟暴露不仅会引发成年人的肺腺癌及心脑血管疾病，更会对婴幼儿的正常发育及青少年的健康成长构成严重影响，并加剧呼吸系统疾病患者的病情。在中国的社会环境中，女性与儿童往往是二手烟暴露的最大受害者，其健康风险不容忽视。

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