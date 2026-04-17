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国统局：能源供应充足民生未受明显影响

即时中国
更新时间：08:36 2026-04-17 HKT
发布时间：08:36 2026-04-17 HKT

国家统计局昨天表示，受当前地缘冲突影响，国际能源价格大幅上涨，但中国能源资源供应充裕、平稳有序，民生未受明显影响。五一长假前，国内油价或迎来大幅下调。

国务院新闻办公室昨日就今年一季度国民经济运行情况举行新闻发布会。国家统计局副局长毛盛勇指出，一季度经济开局良好，从目前来看，国际原油价格对一季度经济增长的影响较小。

五一前内地油价有望回跌

他提到，受中东战事影响，一些国家的油价飙涨、供应短缺，生产生活受到严重影响；但反观中国，能源资源供应充裕、平稳有序，及时实施了价格临时调控，居民生活、企业生产没有受到明显影响。此外，针对中东局势对中国外贸出口的影响，他认为，影响有限且可控。「就我们目前掌握的情况来看，今后一段时间仍然有条件继续保持一个比较快的增长速度。」毛盛勇说。

美国释放出将与伊朗进行新一轮谈判的信号，加上国际能源署下调今年全球石油需求预期，国际油价近期回落。内地《都市时报》报道，测算机构普遍认为，五一长假前，内地油价或迎来大幅下调，自驾出行成本有望降低。

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