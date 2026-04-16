恐怖诊所︱重用针头替15人采血 负责人：已开除涉案者

浙江杭州发生医疗疏忽。一诊所被指周二（14日）义诊时，竟用同一个针头替多人采血。居民担心，这会带来疾病传染的风险。



内地「极目新闻」报道，网民指，在涉事诊所的义诊台处，有居民问采血的针头有没有换，工作人员表示「换了」。但居民看垃圾袋，却未见有任何废弃的针头，遂即时提出质疑。相关人员未能作出合理解释。

替受影响人士注射AIDS阻断针

报道指，事件曝光后，负责人周四（16日）称此事发生于几天之前，采血的大约是15人，对于有人担心，故已替关人士做体检，并注射AIDS阻断针、乙肝疫苗等。



该负责人指出，那是诊所的一场公益义诊活动，本意是为居民健康著想的，没有收钱，没想到出了这事，涉事员工已被开除。对于为何让一名不懂专业知识的员工采血，负责人解释「当时忙，疏忽了」。



负责人又称，自己正在配合当地部门进行后续处理，对于有居民提出赔偿高额精神损失费，他并未答应。



滨江区卫健局工作人员表示，此事该局正在进行调查处理。