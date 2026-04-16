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打假博主︱凉山18岁女领3妹骗捐 网红「superB太」中伏捐¥20万助建屋

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更新时间：18:05 2026-04-16 HKT
发布时间：18:05 2026-04-16 HKT

常扶贫参与公益、抖音拥有近2600万粉丝的打假博主「superB太（B太）」，竟然老猫烧须，因心疼4名自称穷到共睡一床的少女，捐出20万人民币帮助她们修建破烂房屋后，才知道她们家境不如想像般穷困，揭发有人说谎。「B太」自嘲做了小丑的短片，上架3天点击已超过3800万次，事件惊动多个部门，包括警方介入。

称病父无劳动力兄死弟夭

「B太」13日发片披露中伏事件，他称偶然收到四川凉山布拖县少女阿吉的求助短片，看到片中她蜷缩在漏风土墙，家中穷得要4个小女孩挤睡一张1.2米床，令他慈悲心大作，于是驾车到大凉山阿吉的家实地探访。

抵达后，18岁的阿吉向「B太」指，父亲没有工作能力，母亲要到外地打工，兄长弟夭，家中只靠她一人照顾3个妹妹。

随行的当地村干部，出示阿吉家的低保档案，证实她家确实经济拮据。「B太」于是全额付出18万元，资助阿吉家建屋，连装修、照明、基本家电，共花了约20万元。

「B太」指，建屋工程近尾声时，团队却发现阿吉的卖惨充满疑点，她口中患病不能工作的父亲，实际身体健康、正常劳动；死去的兄长及弟弟，又是身体健康，兄长能在外打工；至于4姊妹在漏雨破烂房屋中共睡一小床，实际是「布景」摆拍；阿吉家还有政府之前批出的援建新房未入住。

卖惨助父还赌债帮兄娶妻

经「B太」了解，阿吉之所以向外骗捐，其实是因父亲烂赌，兄长要高礼金娶老婆。

面对质问，阿吉最终承认编造苦情人设，低头道歉：「‌对不起，我们前面骗了你。‌」片中「B太」亦自嘲当了小丑。

事件迅即在网络成为热话，大量网民留言指「真是寒了所有人的心」、「愿意做好事的人会越来越少」。不过也有人担心，事件是否博流量的剧本，「打假博主有那么容易被骗？」

上游新闻15日，联络布拖县政府办及县委办，工作人员均指相关部门已跟进调查。布拖县公安局也指，已介入事件，但细节不便透露。

早前有其他内媒报道，指布拖县民政局确认阿吉家确是低保户。上海律师李振武向《潇湘晨报》表示，赠与人，在知晓受赠人有欺诈行为，理论上可主张撤销该赠与合同，受赠人可能要退还所得。

 

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