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河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！

即时中国
更新时间：17:05 2026-04-16 HKT
发布时间：17:05 2026-04-16 HKT

眼见未为实！内地著名景区的动物表演，竟被网民踢爆「造假」。近日有网民发布影片，指在河南万岁山武侠城的著名「打铁花」表演中，两只登场的「大象」其中一只竟露出破绽，象腿下惊现人类脚踝，影片迅即在网上疯传，不少曾入场观看的网民睇到O嘴，惊呼：「一直以为系真嘅，呃咗我好多年！」

景区坦承：从未养过大象

事缘于万岁山武侠城的王牌节目「打铁花」，在表演前的故事环节中，会有两只大象登场，营造宏大气氛。但有眼利网民拍到，其中一只「大象」在移动时，其中两条「象腿」的裤管下，竟清晰可见人类的脚踝和鞋子。

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影片一出，立即引发网民热议。许多人都表示大为震惊，因为他们曾多次观看该表演，一直深信舞台上的是受过训练的真大象。不过，亦有大批网民对景区的做法表示赞赏，认为用人为扮演代替动物表演，是尊重生命的表现，值得支持。

内媒《海峡都市报》记者周三（15日）致电万岁山武侠城查询，工作人员大方承认，景区从来没有饲养过大象，表演中的「大象」其实是大型模型道具，由2至4名工作人员在内部合力操控移动。

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事件引发网民热烈讨论，纷纷留言：

「睇咗几次，我仲同个仔讲啲大象好乖好听话……真系失觉晒！」

「呃咗我好多年！不过呢个『呃』我buy，起码冇残害动物！」

「藏得咁辛苦，尊重下演员啦，值得加鸡髀！」

「我一直以为系机械嘅，原来系人扮，辛苦晒！」

「呢个穿崩我唔嬲，反而要畀个like！支持用扮演代替动物表演！」

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