20名中国学者遭美机场盘查拒绝入境 上月密大博士后研究员审问后堕亡

美国加强对中国学者审查，约20位赴美参加学术会议的中国学者，近日于西雅图机场遭海关盘查，并被拒绝入境，为近期最大规模集体被拒入境案例。中国外交部提醒，赴美中国公民注意入境安全风险，避免从该机场入境。上月，密歇根大学博士后研究员汪丹浩遭美国执法部门审问后自杀身亡，中方敦促美方全面调查。据不完全统计，近年约300名中国公民遭美方盘查遣返，大部分为留学生、学者，背景集中在人工智能、信息科学等理工科敏感领域。

中国外交部领事司昨日在微信公众号公告，约20位中国学者近日持有效合法签证赴美国参加学术会议，在美国西雅图机场遭海关与边境保护局（CBP）执法人员无理盘查并被拒绝入境。

外交部：避免从西雅图机场入境

公告指出，鉴于西雅图塔科马国际机场连续发生针对中国学者恶意盘查滋扰情况，外交部和中国驻美国使领馆提醒近期拟赴美人员增强安全防范意识，避免从该机场入境，同时请提前详细了解美国入境规定，做好各项准备。如遇美方执法人员盘查，冷静理性应对。

中国学者遭盘查滋扰并非个例。中国外交部上月底披露，一名密歇根大学博士后研究员在美国执法部门审问后自杀身亡，敦促美方全面调查。

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密歇根大学证实，死者为该校电机与电脑工程系研究助理汪丹浩，于上月19日深夜从校园工程大楼堕下，送医不治。据悉，汪丹浩2022年博士毕业于中国科学技术大学微电子学院，之后前往密歇根大学进行博士后研究，生前专注于研究第三代半导体材料与光电器件，曾发表论文于权威期刊《自然》杂志。

王丹浩在美遭执法部门约谈后离奇坠楼身亡。密西根大学官网

中国驻芝加哥总领事馆发文，批评美国泛化「国家安全」概念，无端盘查滋扰中国学生学者，破坏正常中美人文交流氛围，制造严重「寒蝉效应」。中方严正敦促美方彻查此案，向受害者家属和中方作出负责任交代，停止针对在美中国学生学者的歧视性执法，停止炮制各种冤假错案。

近年来，中国赴美人员尤其是留学生、学者频遭遣返。中国驻美大使馆数据显示，据不完全统计，从2021年7月至2024年4月，近300名中国公民遭美方无端盘查、遣返，其中持合法有效材料的留学生超过70人，遭盘查问题包括政治背景、是否为中共党员、研究领域、来美目的、资助方式等等。

据《中国日报》报道，美方近年已无端盘查遣返30多名计算机相关专业中国留学生，多为来自美国知名高校的硕博研究生，研究方向覆盖人工智能、信息科学、网络安全、电气、软件工程、电子信息工程等领域，有学生被扣留长达5天。



《星岛》中国组