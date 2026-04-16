Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

痴情狮王︱辽宁雄狮瘦成「纸片」 园方：伴侣死绝食40多天现已肯进餐

即时中国
更新时间：14:30 2026-04-16 HKT
发布时间：14:30 2026-04-16 HKT

辽宁有动物园的一只狮子被发现瘦成「纸片」，令外界担心患病或照顾不周。涉事动物园解释，该只雄狮因伴侣死亡，心情低落绝食了40多天，目前已恢复进食，健康开始好转。

相关新闻：动物园丧偶狮子变皮包骨 职员揭内幕：40多日无正常进食

网络日前流传一段辽宁本溪动植物园拍得的影片，显示有一只极端瘦弱的雄性狮子，皮包骨地躺在地上，毫无生气，令人担心牠患重病或园方照顾欠佳。

「大毛」因伴侣老死，绝食暴瘦，目前已恢复饮食。
「大毛」因伴侣老死，绝食暴瘦，目前已恢复饮食。
「大毛」开始接纳新伴侣。
「大毛」开始接纳新伴侣。
「大毛」因伴侣老死，绝食暴瘦，目前已恢复饮食。
「大毛」因伴侣老死，绝食暴瘦，目前已恢复饮食。

事件引起关注后，园方于14日发通报及影片解释，指涉事狮子「大毛」，今年已14岁，其伴侣「盼盼」去年8月老死后，「大毛」开始心情不佳，至12月，「大毛」连续40多天不进食，只饮水，身形逐渐消瘦。

在园方全力医治照顾下，「大毛」今年2月已开始恢复正常饮食，肉量也不断增加，现时每日要吃五公斤牛肉、鸡肉。「大毛」的体重、活力等，正在逐渐恢复，多了在户外活动，以及肯接纳新伴侣「豆豆」。

网上资料指，人工饲养的狮子，寿命可达16-22岁，较野生的12-15岁长。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
17小时前
星岛申诉王 | 退休妇帐户离奇被骇 乱买末日期权 900万积蓄濒清袋 哀嚎：天塌下来
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
7小时前
美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告。路透社
01:58
伊朗局势｜美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告
即时国际
6小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
7小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
20小时前
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
家居装修
8小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
2026-04-15 10:35 HKT
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
饮食
19小时前
Varela涉嫌杀妻后潜逃到香港，逃避美国追捕。
FBI局长宣布海外拘捕涉杀妻预备役军人 疑犯2月起藏匿香港
即时国际
3小时前