痴情狮王︱辽宁雄狮瘦成「纸片」 园方：伴侣死绝食40多天现已肯进餐

辽宁有动物园的一只狮子被发现瘦成「纸片」，令外界担心患病或照顾不周。涉事动物园解释，该只雄狮因伴侣死亡，心情低落绝食了40多天，目前已恢复进食，健康开始好转。

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网络日前流传一段辽宁本溪动植物园拍得的影片，显示有一只极端瘦弱的雄性狮子，皮包骨地躺在地上，毫无生气，令人担心牠患重病或园方照顾欠佳。

「大毛」因伴侣老死，绝食暴瘦，目前已恢复饮食。

「大毛」开始接纳新伴侣。

「大毛」因伴侣老死，绝食暴瘦，目前已恢复饮食。

事件引起关注后，园方于14日发通报及影片解释，指涉事狮子「大毛」，今年已14岁，其伴侣「盼盼」去年8月老死后，「大毛」开始心情不佳，至12月，「大毛」连续40多天不进食，只饮水，身形逐渐消瘦。

在园方全力医治照顾下，「大毛」今年2月已开始恢复正常饮食，肉量也不断增加，现时每日要吃五公斤牛肉、鸡肉。「大毛」的体重、活力等，正在逐渐恢复，多了在户外活动，以及肯接纳新伴侣「豆豆」。

网上资料指，人工饲养的狮子，寿命可达16-22岁，较野生的12-15岁长。