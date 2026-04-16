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夸克网盘严查海外影视资源 美、韩、泰剧剧迷大逃亡

即时中国
更新时间：12:45 2026-04-16 HKT
发布时间：12:45 2026-04-16 HKT

内地著名网盘夸克日前展开史上最严厉海外影视资源清理行动，导致大量未引进大陆的海外剧连结失效，许多海外剧停止更新内容，大批美、韩、泰、日剧喜好者要大逃亡，将珍藏的影视资源搬到其他储存空间。

网民：我们是在朝鲜吗

综合内媒报道，日前「天府泰剧」、「同影三千」等海外剧搬运博主爆料，指夸克网盘在4月10日起，会清理海外内容，提醒网民要立刻处理储存在夸克的相关档案，否则会被夸克方面删除。

网民对夸克严厉清理海外剧议论纷纷。
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网民对夸克严厉清理海外剧议论纷纷。
网民对夸克严厉清理海外剧议论纷纷。
许多海外剧未正式引入大陆，但在网络广泛传播。
许多海外剧未正式引入大陆，但在网络广泛传播。
网民对夸克严厉清理海外剧议论纷纷。
网民对夸克严厉清理海外剧议论纷纷。

有消息称，目前大量夸克网盘的公开分享连结已失效。并且有使用者反馈，此次清理力度较大，即使是对档案名称进行修改，也依然存在被系统识别清理的情况。

报道指，大陆官方对侵权的海外影视资源不断加强治理，2025年7月，国家版权局联合多部门启动「剑网2025」专项行动，明确将「网络储存+传播领域的版权整治」列为重点。

2026年2月，中国社科院法学研究所发布《境外视听内容无序传播的文化安全挑战和应对》，将「版权保护升级」，上升到了文化安全与意识形态安全。

夸克网盘一直是正版以外，腐剧、韩剧、美剧，甚至尺度敏感的海外影视剧的集中地。

对于网盘大清理，网民纷留言，「在强奸犯上也这样加强力度多好」、「这是朝鲜那边的事吗」、「啥时候家暴拐卖有这种力度」、「想要我们看什么直接说，不要整这些好么？」、「我们是在朝鲜吗」、「文化开放还不如十年前」、「也不自己反省一下为什么大家都爱看海外剧」。

 

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