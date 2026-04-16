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成都温泉酒店全裸泡池现粪便 消费者控店方仅捞起未换水

即时中国
更新时间：10:25 2026-04-16 HKT
发布时间：10:25 2026-04-16 HKT

四川成都有温泉酒店的泡池被发现粪便，但消费者投诉店方仅将粪便捞起，未放水彻底消毒即继续开放。商家指投诉人当时未有泡汤，拒绝退费，形容遭恶意抹黑。

要求退款被拒绝

据黑猫投诉指，王女士与友人早前到成都「FUFU汤泉」，选用300多元人民币的单人全裸泡汤项目。

王女士指，在该个全裸大泡池听到，有孩子在池中踏中疑似粪便物体。

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工作人员打捞后发现确实是粪便。潇湘晨报
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有消费者报警处理。潇湘晨报
有消费者报警处理。潇湘晨报
「FUFU汤」汤泉酒店泡全裸泡池。潇湘晨报
「FUFU汤」汤泉酒店泡全裸泡池。潇湘晨报

王女士于找工作人员，对方将异物用长杆网兜打捞上来，证实是人类粪便。王女士指「不止一两坨，挺多的。」

王女士称，打捞完后工作人员未做任何消毒，后续还有消费者泡汤。由于觉得很不卫生，王女士等人放弃落泡池，但要店家退款却被拒绝。双方报警后协调未果。

店方指有放水消毒

「FUFU汤」前台工作人员15日接听查询时指，出现粪便后当时就进行放水并消杀，且泡池每天换水。对于具体是哪位消费者在泡池留下粪便，工作人员称「不好判定，因为是全裸泡池（没监控）。」

工作人员又指，王女士等一行人当时并无泡澡，「可能觉得心里膈应，让商家免单，没有协商下来」，又指事发于清明假期客人比较多的时候，「部分客人没协商下来就报警了」。

工作人员又补充，「这个事情发生很久了，现在属于恶意抹黑造谣，我们报警处理了，会追究对方法律责任。」

 

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