央视新闻前日曝光，山东一个投资逾7亿（人民币，下同）的农业实训基地不干农业，反而配备了会堂、酒店、健身房、棋牌室等多处豪华设施。目前当地已成立联合调查组介入核查，将全面整改并严肃追责。

山东7亿农业项目变豪华园区，联合组核查追责。央视

山东7亿农业项目变豪华园区，联合组核查追责。央视

山东7亿农业项目变豪华园区，联合组核查追责。央视

央视《焦点访谈》前日播出调查报道，称在山东临沂莒南县有个总投资超7亿、总建筑面积超过9万平方米、名为「现代农业公共实训基地」的项目。但记者实地探访发现，备案文件上写明的「农业技术、农机培训、种植养殖」3个实训基地，实际一个也没建，基地内反而多了会堂、宴宾楼、酒店、健身房、棋牌室、公寓、小花园等设施。

据悉该基地建成近两年来，仅开展过10场农业相关培训。当地农业农村局党组成员王守海坦言，常规蔬菜、瓜果（草莓、蓝莓）、水产养殖培训班一年一般覆盖上千人，「一个100人以上的教室就够了。」报道亦指，事件背后暗藏财政隐患，该项目动用3.68亿元政府专项债，资金需依靠项目收益偿还。如今园区大量场地闲置、运营低效，每年千万级债务利息或持续加重地方负担。