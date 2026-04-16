第三届「兰花奖」全球征集启动

由中国外文局主办的第三届「兰花奖」全球征集活动昨日在北京正式启动，并面向全球发布评选表彰公告。中国外文局副局长于运全在启动仪式致辞称，兰花奖是友好之奖、合作之奖、和平之奖，当前国际形势变乱交织，人类社会面临著前所未有的挑战，通过「兰花奖」等活动，深入文明交流互鉴，汇聚和平发展、合作共赢的全球共识，比任何时候都更加紧逼重要。

「兰花奖」是中国外文局2022年发起面向全球设立的重要国际文化交流大奖，以成就贡献和国际影响力为主要评选标准，表彰奖励全球范围内致力于中华文化国际交流、对促进文明交流互鉴作出突出贡献的外籍人士或机构。本次征集截止时间为今年5月15日。

自设立以来，已累计近百家中外机构和万余人次中外友好人士积极参与「兰花奖」的推荐、评选表彰和交流活动。2025年7月，「兰花奖」评选活动成功入选「全球文明对话部长级会议行动计划清单」；2026年3月，开展「兰花奖」品牌活动明确写入中国「十五五」规划纲要，成为国家部署的重大战略任务。

驻京记者 杨浚源