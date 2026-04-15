冷气机堕地︱闭路电视直拍东莞恐怖意外 大妈半秒闪身避死劫︱有片
更新时间：18:30 2026-04-15 HKT
发布时间：18:30 2026-04-15 HKT
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高空掷物随时危及他人性命，如果是一部冷机跌下，后果更不堪设想。周二（14日），东莞一小区闭露电视拍下一冷气机从高处掉下的恐怖意外。
网传影片所见，事发地点有四名居民在玩啤牌，其中另有一名中年妇人站在旁「观战」。突然各人疑听到异响抬起头，跟想看到一物件从高处堕下，中年妇人电光火石间及时走开，冷气机就掉在现场两名男子中间，并发出巨响。所有人见状惊慌逃跑。
工人违规安装
事发小区物业管理人员周三表示，意外是楼上工人安装冷气外机时未按规定施工，冷气外机绳子没绑紧掉落，幸好没有砸到人，事发后已让工人暂停安装。
网民意见：
凌晨1点的猫Lee：躲过一劫
鞋子特大号0624：福大命大
查找小本：阿姨躲完以后估计腿都软了，但嘴上还得说：我就知道它要掉。
忧郁的漂流瓶：这大爷应该去买彩票
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