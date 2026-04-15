恶客不听劝拧断¥3万金饰拒赔 福建店家协商无果拟提告｜有片

福建泉州一间金舖日前遇上「恶客」，一名女子在选购金饰期间，疑因暴力扭动，竟将一件价值逾3万元人民币的金饰当场拧断。事后该女子既不愿买下，亦拒绝赔偿，店家在报警协商无果后，已准备将其告上法庭。

警方调解不果

据内地媒体报道，事发于本月12日，该名女子进入金舖后，拿起一件金饰反复查看。然而，她并非正常试戴，而是不断用手来回旋拧金饰下方的部件。店员见状曾上前提醒，惟对方未有理会，继续暴力旋拧，最终导致金饰应声断裂。

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恶客不听劝拧断¥3万金饰拒赔，店家称协商无果拟提告。

闭路电视拍下女客不听劝，拧断金饰的过程。

恶客不听劝拧断¥3万金饰拒赔，店家称协商无果拟提告。

店主成女士表示，被损坏的金饰重达30多克，按当前金价计算，价值三万多元人民币。事发后，店家提出两个解决方案：一是要求该女子按金价买下已损坏的金饰，二是赔偿相应的工艺费用，但两项提议均遭到女子断然拒绝。

由于双方无法达成共识，店家只好报警求助。惟警方到场调解后，该女子态度依然强硬，最终协商无果。成女士表示，对该女子的行为感到既无奈又气愤，已准备正式向法院提起诉讼，循法律途径追讨损失。