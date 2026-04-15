国产「无人飞行货车」HH-200首飞成功 最大载重1.5吨

中国自主研发的大型无人运输系统取得重要突破。据中央电视台报道，由中国航空工业集团自主研发的HH-200航空商用无人运输系统，日前已在陕西蒲城完成首次飞行试验，标志著这款被誉为「无人飞行货车」的装备正式面世。

首飞22分钟系统运作正常

在首次飞行试验中，HH-200持续飞行22分钟，顺利完成了预定的飞行科目。过程中，飞机各项系统设备工作正常，飞行姿态平稳，状态保持良好，首飞取得圆满成功。

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HH-200航空商用无人运输系统由无人机及地面控制系统组成。其核心的无人机性能指标突出，最大商业载重能力达到1.5吨，最大航程则可达2360公里。其货舱标准容积为12立方米，并可根据实际需求扩展至18立方米，运输能力相当于一辆小型货车。

能适应高原极寒等恶劣环境

报道指，为提升物流效率，该机型采用了直通式的低货舱设计，可与地面常见的叉车等装卸设备无缝对接。据悉，仅需两名工作人员，便可在5分钟内完成货物的装卸工作。

此外，HH-200具备极强的环境适应性，能够在短跑道、高高原、高温极寒以及恶劣气象等特殊及复杂环境中执行任务。在完成后续的多项飞行试验并正式投入商业营运后，该系统可广泛应用于应急救援物资投送、航空遥感探测、以及农林业植保等多个领域。

