Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国产「无人飞行货车」HH-200首飞成功 最大载重1.5吨

即时中国
更新时间：16:30 2026-04-15 HKT
发布时间：16:30 2026-04-15 HKT

中国自主研发的大型无人运输系统取得重要突破。据中央电视台报道，由中国航空工业集团自主研发的HH-200航空商用无人运输系统，日前已在陕西蒲城完成首次飞行试验，标志著这款被誉为「无人飞行货车」的装备正式面世。

首飞22分钟系统运作正常

在首次飞行试验中，HH-200持续飞行22分钟，顺利完成了预定的飞行科目。过程中，飞机各项系统设备工作正常，飞行姿态平稳，状态保持良好，首飞取得圆满成功。

相关新闻：彩虹-9无人机首亮相 配智能大脑能自主飞行滞空逾40小时︱有片

HH-200航空商用无人运输系统由无人机及地面控制系统组成。其核心的无人机性能指标突出，最大商业载重能力达到1.5吨，最大航程则可达2360公里。其货舱标准容积为12立方米，并可根据实际需求扩展至18立方米，运输能力相当于一辆小型货车。

能适应高原极寒等恶劣环境

报道指，为提升物流效率，该机型采用了直通式的低货舱设计，可与地面常见的叉车等装卸设备无缝对接。据悉，仅需两名工作人员，便可在5分钟内完成货物的装卸工作。

此外，HH-200具备极强的环境适应性，能够在短跑道、高高原、高温极寒以及恶劣气象等特殊及复杂环境中执行任务。在完成后续的多项飞行试验并正式投入商业营运后，该系统可广泛应用于应急救援物资投送、航空遥感探测、以及农林业植保等多个领域。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
3小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
2026-04-14 14:15 HKT
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
8小时前
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮（示意图）
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮
时事热话
6小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
6小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
4小时前
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
影视圈
7小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
2026-04-14 12:21 HKT
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
时事热话
4小时前