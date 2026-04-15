云南泼水节「祝福」变「围攻」 索女遭高压水枪狂喷求饶不果｜有片

本应是充满祝福的云南西双版纳泼水节，竟上演「祝福」变「欺凌」的丑陋一幕。近日网上疯传一段影片，两名衣著清凉的女子在景洪市星光夜市，惨遭大批男子手持高压水枪包围「围攻」，即使连连摇手求饶，对方仍未有停手，行为被网民炮轰「粗俗暴力」，已构成性骚扰。

骑「电鸡」车遭围堵

事发于本月13日，正值当地傣历新年（泼水节）活动期间。网上流传的影片显示，两名女子共乘一辆电动车，在道路中央被十数名男子团团围住。片中可见，该批男子手持明令禁止的高压水枪，对准两名女子的身体，特别是上身及面部疯狂喷射。

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其中一名女子不堪攻击，连连挥手并大声示意拒绝，但施袭者一于懒理，继续狂喷。其同伴一度试图驾车突围但失败，女子试图步行离开失败，只好无奈折返，二人继续一同承受水枪的「洗礼」。

网民：借祝福为名行骚扰之实

影片曝光后，引发网民一面倒的猛烈批评。不少当地市民留言指出，泼水节的传统是为了送上祝福，并有不成文的规定，不会向骑车人士及长者泼水，以防发生危险；对待女性亦会相对温柔。片中男子的行为，已完全超出正常尺度，直斥是「借祝福为名，行骚扰之实」的低俗暴力行为。

官方：属游客自发将跟进

事件惊动当地政府部门。西双版纳州文旅局工作人员昨日（14日）回应指，已留意到相关情况，将会记录上报。

星光夜市所属的街道办事处人员则表示，官方的大型泼水活动是在15日才正式启动，13日发生的事件属于游客自发行为。对于如何处理此类不文明行为，工作人员则称「不便回答」。

事实上，西双版纳多个部门在节前已发出文明倡议，明确要求「不使用高压水枪等具攻击性的工具泼水」、「请勿以泼水为名侮辱调戏妇女」、「不向行驶中的车辆泼水」。显然，片中人的行为已严重违反官方指引，令原本喜庆的节日蒙上污点。