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升降机惊魂︱武汉住宅电梯失控冲顶 撞爆机房地板

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更新时间：12:30 2026-04-15 HKT
发布时间：12:30 2026-04-15 HKT

湖北武汉发生骇人升降机意外。有屋苑的载客电梯，突然失控高速上升，直撞楼顶，将机房的地板也撞毁，事故中无人受伤。

涉维修人员操作不当

武汉市黄陂区市场监督管理局4月14日晚通报，事故发生于4月13日晚上8时许，黄陂区大桥龙城小区一电梯在维修作业过程中，因维修人员操作不当，导致电梯空轿厢发生冲顶，事件未造成人员伤亡。

目前，黄陂区市监局特种装置安全监察科已介入，多部门正联合排查隐患。

通报中，未有交待事故发生时电梯内是否有人。而网上有消息指，涉事屋苑入伙仅5年。

事故涉及电梯安全，引起网民关注，「保养就是填表，维修就是收钱」、「冲顶与坠落都是严重事故，必须调查清楚后追责」、「电梯问题不容忽视，必须严查」、「多重防护一个都不起作用了」、「无伤亡已是不幸的幸运！冲顶是电梯故障最大的灭顶之灾」。

 

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