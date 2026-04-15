软科教育评级︱2026内地大学排名出炉 清华北大浙大连续12年列三甲

中国有高等教育评级机构发布2026内地大学排名，综合大学由清华大学、北京大学、浙江大学分列三甲；京协和医学院蝉联医药类大学排名榜首，北京中医药大学摘得中医药大学排名桂冠，上海财经大学位列财经类大学排名之首，北京外国语大学占据语言类大学排名第一；香港中文大学（深圳）拔得合作办学大学排名头筹。

游客在清华大学校内标志性建筑二校门前拍照。 新华社

据澎湃新闻报道，2026内地大学排名由高等教育评级机构软科发布，评级对象是中国1000多所本科层次的高校。为反映高校在学校性质和学校类型上的差异、确保排名的公平性，软科将高校划分为综合性大学、8类单科性大学、4类非公办大学，采用差异化的指标体系分别排名。

大学排名主榜中共有590所高校上榜，清华大学、北京大学、浙江大学连续12年蝉联全国三甲。上海交通大学、复旦大学位列全国前五。其他位列全国前十名的大学依次为南京大学（第六）、中国科学技术大学（第七）、武汉大学（第八）、华中科技大学（第九）、西安交通大学（第十）。