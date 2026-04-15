国家安全︱间谍机构捉「黄脚鸡」式策反 驻外人员卖机密被捕

全国第11个全民国家安全教育日，国家安全部披露3宗驻外人员被策反出售国安秘密的案例，其中包括有人被设「桃色陷阱」，为怕丑行曝光而出卖危害国安的情报。

害怕丑事暴露受范泄密

据国家安全部指，第一个案例显示，某部门派驻外国的工作人员郭某某，被已经遭策反的华人黎某引至该国一处「娱乐场所」，并安排其嫖娼。结果，4名当地警察突然闯入，将郭某某当场控制。

黎某叫来了一位神秘「朋友」，后者轻松解决此事。实际上，这位「朋友」正是该国间谍情报部门人员，是这场「仙人跳」的「导演」。没过多久，这位「朋友」给郭某某出示了其嫖娼被抓照片，要挟逼迫其合作。因害怕丑事暴露影响前途，郭某某最终答应。

国安部提醒驻外人员要时刻强化敌我意识，防范被外国间谍利用。国安部

国安部提醒驻外人员要时刻强化敌我意识，防范被外国间谍利用。国安部

第二宗案例显示，驻外人员孟某某在酒会上结识了外籍人员玛丽，以为在异国他乡遇到了知音。当玛丽想知道中方内部对相关经济、政治问题的深层考虑，毫无防备的孟某某很随意地把他知道的一些情况都告诉了她，并收了钱。

一日，玛丽带来一名叫汉克的同事见孟某某，主动表明了自己是外国间谍情报部门人员的身份，要求孟某某与其合作。孟某某觉得不会被人发现，便与境外间谍情报部门正式签订了情报合作协议。

助全家移民作饵

回国后，孟某某利用一切出境机会，与外国间谍情报人员在不同的国家秘密接头，大肆出卖情报换取报酬。国家安全机关在掌握孟某某犯罪证据后，将其抓获归案。目前，孟某某已受到法律的严惩。

第三个案例显示，某单位工作人员赵某某主动申请出国留学进修，结识了自称某国外交官的肖恩。在灌输错误价值观瓦解赵某某思想防线后，肖恩亮明了间谍身份，以丰厚报酬和承诺为其全家办理移民为诱饵拉拢了赵某某。

留学归国后，赵某某进入某军工单位工作，大肆搜集军事军工领域情报，以此换取金钱。结果，外国间谍每次都只会「画饼」。赵某某既担心东窗事发，又极其渴望「高额存款」，最终选择更加疯狂地卖密换钱，但被捕后发现「境外账户」是欺骗手段。

国家安全机关提示，境外不是「自由天堂」或「法外之地」，要时刻强化敌情意识，防范境外间谍情报部门精心设计的「致命陷阱」；也要防范「温水煮青蛙」式的感情拉拢，防止在小恩小惠与情感麻痺中逐步丧失原则和底线。此外，境外间谍情报机关允诺的高额报酬，都是「空头支票」。