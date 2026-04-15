河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回

河南沁阳市日前发生骇人意外。13岁男童小宇骑电动车时，惨遭一名老翁为晾晒粟米拦路私自拉设绳索「割喉」，气管当场被勒断，伤势极度严重。事件引发全国关注，男童家人在网上求助，短时间内筹得逾百万人民币医疗费。目前男童已脱离生命危险，在北京的医院留医。小宇进行了气管连接手术，但仍有一段气管未能找到。

颈重创无法发声求救

事发于本月4日，13岁的男童小宇（化名）骑电动车出门，途经村道时，被一条横亘在路中的绳索猛然勒住颈部，当场翻车倒地。据其母亲郝红霞在众筹平台「水滴筹」上忆述，儿子当时「连呼救的声音都发不出来」，忍痛托着头跑回家中求救。

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老人私拉绳索。

遭「割喉」男童母亲。

河南13岁童遭「割喉」气管勒断，已脱离危险。

家人随即将他送医，医生判断情况危急，立即要求转院。在县医院，检查结果证实小宇的气管已被完全勒断。经初步抢救后，小宇再被紧急转送至郑州大学附属郑州中心医院，诊断为气管断裂、严重颈部创伤、气道贯通伤及肺内积血。

据悉，医生为小宇进行了气管连接手术，但仍有一段气管未能找到，意味著后续仍需接受多次手术治疗。由于医疗费用高昂，加上责任划分未明，家人遂透过「水滴筹」平台发起众筹。

郝红霞在求助中透露，自己因病早已失去劳动能力，丈夫亦只是地盘散工，家境拮据。事件引起极大回响，在逾万名网民支持下，短短时间内已筹满60万元人民币的目标，其中91%的捐款来自素未谋面的陌生人。

母誓言追责

事件曝光后，当地政府及村委会亦积极介入。柏香镇政府另设慈善捐款专户，并张贴小宇母亲的个人收款二维码，方便社会各界捐助。截至目前，官方渠道已筹得约65万元善款，相信基本能应付当前的医疗费用。

男童目前已转往北京的医院继续治疗。村主任透露，小宇已脱离生命危险，由深切治疗部（ICU）转往普通病房，相关专家将会诊以确定下一步手术方案。其母亲表示，儿子的情况一日比一日好，但她坚定地说：「我挺想追责的。」