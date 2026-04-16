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河南班主任猥亵15岁女学生仅行拘及降职 已遭开除及撤教师资格

即时中国
更新时间：19:12 2026-04-16 HKT
发布时间：19:12 2026-04-16 HKT

河南有15岁女生，去年被54岁男班主任骗去酒店，在房间内对她猥亵。女事主后因情绪崩溃，一度服药轻生。涉事男教师案发后被行政拘留10日，但校方仅将对方处降级和调到后勤岗位，处分令受害人父母不满。

事件在网上引发强烈关注后，内地澎湃新闻今日（16日）报道，光山县教体局按中小学教师违反职业道德行为处理有关规定，已开除涉事班主任，并撤销其教师资格。公安机关已对涉事班主任刑事拘留。光山县将对相关单位和责任人追责问责。迟4月16日出结果。

女事主曾服药轻生

澎湃新闻、看看新闻等报道，河南信阳的王健反映，他15岁读中学的女儿小王，2025年11月，被光山县某中学的54岁男班主任刘某某叫去谈话，期间刘某某多次夸其「可爱」、「漂亮」。

同月7日，小王因与同学发生矛盾，刘某某主动为她请假，再借词带小王到酒店开房。小王以为酒店是供她暂住，但抵达后刘某某房间内对她动手动脚猥亵，小王极力反抗，刘某某最终离开。

被班主任猥亵的河南15岁女生，事后患上抑郁症及企图自杀。澎湃新闻
被班主任猥亵的河南15岁女生，事后患上抑郁症及企图自杀。澎湃新闻
被班主任猥亵的河南15岁女生，事后患上抑郁症及企图自杀。澎湃新闻
被班主任猥亵的河南15岁女生，事后患上抑郁症及企图自杀。澎湃新闻
猥亵15岁女学生的男教师仅被行拘10日及降职。澎湃新闻
猥亵15岁女学生的男教师仅被行拘10日及降职。澎湃新闻

王健报警。警调查后表示，案发当日，刘某某在一间药房的避孕用品柜台前停留，综合其他证据，认定刘某某实施猥亵，遭行政拘留10日。

王健指，案发后一个月，女儿抑郁症状加重并一度服药自杀。家属认为应当追究刘某某刑事责任，并称多月以来申请公安刑事立案、检察院立案监督、提起刑事自诉，均无果。

网民群质疑处罚过轻

他又不满，小王的学校仅将刘某某降级、调离该校教学岗位，分配至后勤岗位工作，认为处分过轻。

网民对案件极表关注，「这种老师一个要取消教师资格证，另外一个要判实刑」、「还能在学校继续工作。这就让人看不懂了」、「10天？这成本，女性谈何安全」、「强奸未遂，只是行政处罚？」、「继续当老师，只是调离了一线，服了，肯定也是个关系户」。

 

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