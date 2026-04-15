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吉祥航空︱飞重庆航班硬著陆 触地弹起再落地乘客惊恐尖叫

即时中国
更新时间：09:07 2026-04-15 HKT
发布时间：09:06 2026-04-15 HKT

吉祥航空日前有航班飞抵重庆著陆时，飞机重重落地再弹起，多名乘客在网上透露，航机硬著陆时机舱剧烈震动弹跳，许多乘客被吓得失控大叫。民航西南局已入调查。

乘客指剧震致屁股疼手机跌落

综合网上消息及内媒报道，近日有多名搭乘4月9日，吉祥航空上海飞重庆HO1249航班的乘客反映，航机在降落时，发生硬著陆惊险事故。

极目新闻13日接触到当日机上的一名乘客，对方表示，当天飞机接触地面后直接弹起，当时感觉落地瞬间人很沉重，飞机被弹起后再落地时有失重感，「我没有受伤，飞机著陆时有很剧烈的撞击声，机舱震感明显。第一次接地弹起来估计两秒钟，我以为会复飞，结果又一次重落地。」

重庆日前有吉祥航空的飞机发生重著陆事件。极目新闻
重庆日前有吉祥航空的飞机发生重著陆事件。极目新闻
重庆日前有吉祥航空的飞机发生重著陆事件。小红书@长颈鹿的摄影屋
重庆日前有吉祥航空的飞机发生重著陆事件。小红书@长颈鹿的摄影屋

该乘客指，降落时机场天气很好，发生重著陆时许多乘客「因剧烈震感发出尖叫」，现在回想也很后怕。另有网友也在网络平台分享了经历，称自己屁股疼、脚后跟疼，耳机掉落，有乘客被吓到。

据飞常准APP显示，4月9日吉祥航空HO1249航班执飞飞机为空客A321-231，机龄8.5年，注册号B1006，而当天本该由该飞机继续执飞的HO1250航班直接取消。

重著陆可令飞机损坏

有媒体发现，4月10日的HO1249航班的执飞机型改为了注册号B323R的空客A320-271N飞机，机龄4.9年。

有在职飞行员表示，飞机重著陆的原因有可能是操作不当，也有可能是突发天气情况，比如风切变等。正常情况下著陆G值在1.1至1.6之间，如果接地最大垂直载荷3.06G属实，飞机可能导致报废，重著陆后飞机又发生弹跳，也可能增加机体损坏的机率。

13日，极目新闻就H01249航班重著陆情况，向吉祥航空发出问询，未获回应。

14日，民用航空西南地区管理局工作人员表示，目前此事正在调查中，不便接受采访。

 

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