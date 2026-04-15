今日是全民国家安全教育日，官方编写的《国家安全教育中小学生读本》（下称《读本》）昨正式出版发行，读本分成小学、初中、高中，教育部要求各地各校使用，引导学生提高国安意识和维安能力。

《读本》由国家教材委员会办公室和中央有关部门编写，共4册，包括小学两册、初中和高中各一册。小学读本主要介绍国安基本常识，并选与国安相关案例故事，引导学生提高国安意识和维安能力。

国安教育走进校园 ，《中小学生读本》面世。央视

初中读本通过案例导入和知识讲述，引导学生初步树立国家利益至上观念；中读本引导学生认识国安对国家发展的重要作用，进一步树立「大安全」观念。

教育部相关负责人表示，《读本》是全国中小学展开国安教育的权威用书，可与已出版的《国家安全教育大学生读本》，一起实现从小学到大学的有效贯通。

负责人指，各地各校应将《读本》与《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》、中小学思想政治课教材配套使用。