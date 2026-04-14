莫氏鸡煲｜现象级网红餐馆宣布「五一」放假 老板：健康比赚钱重要」

近日，广东佛山的「莫氏鸡煲」意外爆红，成为现象级网红餐馆，甚至连许多港星仍前往捧场。尽管已经走红半个多月了，但是店门口依旧人气爆棚。面对日均数百桌的客流，老板莫叔和家人连日超负荷运转，每天仅能睡3小时左右，身心俱疲。



为应对火爆人气，莫叔今日（14日）宣布两项休息计划：从下周起，每周一固定闭店休息；「五一」假期也将放假3天。他强调，健康比赚钱更重要，并明确表示店铺不会扩充或加价。

相关新闻：顺德隐世鸡煲被起底︱网民不听劝「斗气」式光顾 老板累到现生无可恋样

内地传媒根据企查查APP显示，莫氏鸡煲关联的佛山市顺德区莫赞荣餐饮店成立于2021年，为个体工商户，经营者为莫赞荣，资金数额为1万元（人民币，下同）。年报显示，该店2024年营收总收入为6万元，且2021年至2024年间多数年份营收均为6万多元。

据媒体此前报道，有人算过一笔账，按该店公开价目表，鸡每份258元，药膳汤底每份38元，青菜、冬瓜每份20元，腐竹每份30元，每天派筹200个，莫氏鸡煲近期的每日均营业额不低于6万元。这意味着爆红后，该店1天已赚到1年的钱。