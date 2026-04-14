全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛

2026年世界泳联跳水世界杯总决赛，将在5月1日至3日在国家游泳中心举行，中国跳水队13日公布参赛名单，备受伤患及体重困扰的名将全红婵未入选。

据内媒报道，全红婵因伤患及身体发育调整等问题，未参加本赛季世界杯分站赛积累积分，按世界泳联跳水世界杯规则，不具备总决赛参赛资格，并非主动弃赛。

2026年世界泳联跳水世界杯总决赛的中国队名单，并无全红婵。微博

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目前全红婵以康复训练与学业兼顾为主，国家队采取保护性休整策略，暂不安排高强度赛事，为后续更重要的国际大赛蓄力。

至于赛事中备受关注的女子10米高台双人项目，将由陈芋汐将与崔家溪拍档出战。