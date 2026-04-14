动物园丧偶狮子变皮包骨 职员揭内幕：40多日无正常进食

辽宁本溪市动植物园近日成为舆论焦点。有游客在园内拍摄到一头雄狮骨瘦如柴、静卧不动的影片，并上传至社交媒体，其虚弱的状态引发广大网民的关切与质疑，纷纷呼吁园方及相关部门关注该头狮子的健康状况。



网上影片所见，该头狮子身形极度消瘦，与公众心目中雄狮威猛的形象大相径庭，影片配文更形容园内狮子「饿成片片」。大量留言涌入本溪市动植物园的官方社交帐号，询问狮子状况并促请园方善待动物。



狮子健康状况备受关注，园方称，该头雄狮年事已高，自其配偶去世后，便出现情绪问题，开始拒绝进食。在过去的40多天里，牠几乎没有进食，偶尔才吃一点，因此导致体形急剧消瘦。园方表示，当天是趁天气回暖，特意让牠到户外晒太阳。



一名工作人员周二（14日）证实事件，并表示园内相关部门正在整理具体的详细情况说明，稍后将会透过官方渠道，就事件向公众作出正式及全面的答复。