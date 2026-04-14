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古老杆秤︱南京初生婴量度体重 人员「甩手」秤砣砸中

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更新时间：16:30 2026-04-14 HKT
发布时间：16:30 2026-04-14 HKT

江苏南京市发生一宗骇人听闻的医疗失误事件。一名社区衞生服务中心的工作人员，在上门为一名出生仅4天的女婴量度体重时，竟使用极为原始的老式杆秤，其间更不慎「甩手」，导致女婴从半空坠落，滑脱铁制秤砣更砸中女婴胸口。家长狠批工作人员的疏忽。

事发于4月12日下午，南京市浦口区江浦街道社区卫生服务中心一名工作人员，上门为新生儿进行家访。根据家长拍摄的影片显示，该名人员用一块布将婴儿包裹后，直接悬挂在老式杆秤的挂钩上。不料，布袋在悬吊过程中突然脱落，婴儿应声摔在床上，一直在啼哭的婴儿，在被紧接滑落的秤砣砸中胸口后，哭声更即时停止。

女婴母亲在网上发文写道，事后心急如焚，先后带女儿奔走三家医院进行检查。涉事的衞生服务中心证实事件，表示已高度重视，并安排上级专家为女婴会诊。然而，对于使用老式杆秤是否合乎规程，以及女婴的具体健康状况，中心及上级的浦口区卫健委均以「正在调查」为由，未有正面回应。

经查证，根据国家卫健委颁布的技术规范，为新生儿称重应使用杠杆式或电子体重计，并确保婴儿在平卧状态下进行，使用杆秤悬吊的操作方式明显违规。

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