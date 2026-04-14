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导弹专家│中国工程院院士冯煜芳少将逝世 终年63岁

即时中国
更新时间：13:31 2026-04-14 HKT
发布时间：13:31 2026-04-14 HKT

中国工程院网站消息，4月13日，中国工程院院士、导弹专家冯煜芳逝世，终年63岁。冯煜芳是火箭军研究院高级工程师，主要从事武器装备发展论证与使用技术研究，少将军衔。

内地《科技日报》报道，冯煜芳1963年1月生于浙江余姚，1987年国防科技大学本科毕业，2008年获航天科技集团一院博士学位，2017年当选中国工程院院士。

据报道，冯煜芳从国防科技大学毕业时，他的父亲开办的工厂已经颇具规模，不少人劝他回乡子承父业，但他立志从事导弹武器研制事业。

一次，冯煜芳承担了一项前沿课题，时间紧、任务重，有人认为没有可能，不如在现有基础上改进来得快。但冯煜芳认为，核心技术买不来，依靠引进走不远，唯有自主创新才能有效维护事关国家安全的战略主动权，才能让「王牌」更具威力。

随后，他带领大家采用理论计算、数值仿真等创新方法，主持建立了某型装备技术研究体系，提出的相关论证，均被批准立项研制，其中约80%已装备部队。

报道称，多年来，冯煜芳不断把自己推向一线前沿，先后承担了百多项国家及军队重点科研任务，自主创新完成了多种新型武器系统的发展研究，大大提升了我军作战能力。

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