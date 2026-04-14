恒大许家印︱穷小子2万元起家变中国首富靠 儿时食发霉馒头试过掏粪生活

恒大集团董事长许家印涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等案，今日（14日）一审在深圳开庭，许家印当庭表示认罪悔罪。法庭择期宣判。一生传奇的许家印

曾因地产及足球投资而广为人知。他由农村穷小子、掏粪工、工场主任，后来把握改革开放时机南下闯天下，从此由「打工仔」变身世界500强企业老板，2017年登顶中国首富。最终因种种原因而从天堂跌落凡间。

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1958年，许家印在河南周口市出生。在他1岁时，母亲就病故，贫穷一直陪伴他成长。许家印曾回忆「每个星期揹一筐馒头去学校，天热的时候馒头过了3天就发霉长毛，舍不得扔，洗掉霉点还能吃。」读完高中后，他在农村干活维生，种田、掏粪都成为他的日常。

买起广州恒大足球会

许家印后来考入湖北武汉钢铁学院，毕业后被分配到河南省舞阳钢铁公司，做到工场主任。当年，目睹国家开始进行改革开放，许就带著全副身家两万元（人民币）到深圳打工，在中达贸易公司成为小小业务员。

1996年，许家印在广州创立恒大。他先后买下数百块土地起楼，成功营造出中产阶级的舒适感，民众纷纷购入其物业，故恒大售出的房屋单位，远超过其他开发商。



2009年11月，恒大正式在香港上市，许家印由房地产累积的财富流向其他领域。当中最为人所熟悉包括买下广州足球俱乐部全部股权，投资足球前后花逾170亿人民币。许家印还涉足电动车、中医等。

许家印在2017年以2900亿元（人民币，下同）身价成为「2017胡润百富榜」中国首富，恒大市值和销售额都达到高位。许家印曾一年捐赠42.1亿元，成为「2018中国慈善榜」首善。据公开资料，恒大成立20几年来，他至少捐出善款逾115亿元。惟到了2021年，恒大开始无法支付债息，随后而来就是市面出现恒大一个个的烂尾楼盘。



2023年9月，恒大确认，接到有关部门通知，执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。



2024年5月，中证监公布，对恒大旗下恒地产债券欺诈发行及资讯揭露违法案，作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元人民币，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印，处以顶格罚款4700万元人民币，并采取终身证券市场禁入措施。