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国家市监局原书记毕井泉遭起诉 被指收贿数额特别巨大

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更新时间：12:30 2026-04-14 HKT
发布时间：12:30 2026-04-14 HKT

最高人民检察院周二（14日）发布消息，十四届全国政协原常委、经济委员会原副主任毕井泉涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对毕井泉作出逮捕决定，并指定由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

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检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人毕井泉享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：被告人毕井泉利用担任国务院副秘书长，国家食品药品监督管理总局党组书记、局长，国家市场监督管理总局正部长级干部，十三届全国政协委员、经济委员会副主任，十四届全国政协常委、经济委员会副主任，中国国际经济交流中心常务副理事长、理事长等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。

毕井泉生于1955年9月，黑龙江省庆安县人，曾任国家市场监督管理总局副局长，2018年引咎辞职，2020年起任职全国政协。他于2025年5月被查，12月被开除党籍、公职。

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