Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闯中国驻日使馆日本自衞队员再被逮 供称「梦中神明启示要阻中国发言」

即时中国
更新时间：17:05 2026-04-14 HKT
发布时间：11:20 2026-04-14 HKT

共同社报道，曾于上月24日闯入中国驻日本大使馆的日本陆上自卫队三等陆尉村田晃大，周二（14日）因涉嫌违反枪枝刀具法，再次被警方逮捕。

相关新闻：持刀闯中国大使馆日自卫官被送检　外交部：「新型军国主义」成势为患︱有片

据警方之前披露，23岁的村田晃大隶属日本陆上自卫队位于宫崎县的驻地，当时其携带长达18厘米的刀具翻墙闯入中国驻日本使馆，被制服后还发出恐吓言论，事后因涉嫌非法侵入建筑物被捕。东京都警视厅今天以涉嫌违反枪刀法，再度将他逮捕。

日本放送协会（NHK）引述调查相关人士称，疑犯似乎在案发前一天前往东京，在网咖过了一夜之后前往现场。面对调查，其供称「上京前一天晚上，在梦中听到神明的启示，要我阻止中国的强硬发言，因此决定侵入」。

他称「并未打算加害大使馆的职员等人」，携刀只是为了「若大使不接受意见的话打算自尽」。他在再度被捕后，则保持缄默。

3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会时指出，此事件暴露出日本右翼思想和扭曲历史观流毒之深、为害之大。毛宁提出，中方再次敦促日方彻查事件，从根本上杜绝此类事件再次发生。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
6小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
影视圈
3小时前
恒大许家印当庭认罪。
01:38
恒大集资诈骗案一审开庭 许家印当庭认罪法院择期宣判
即时中国
6小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
10小时前
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
23小时前
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
影视圈
4小时前