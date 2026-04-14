闯中国驻日使馆日本自衞队员再被逮 供称「梦中神明启示要阻中国发言」

共同社报道，曾于上月24日闯入中国驻日本大使馆的日本陆上自卫队三等陆尉村田晃大，周二（14日）因涉嫌违反枪枝刀具法，再次被警方逮捕。

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据警方之前披露，23岁的村田晃大隶属日本陆上自卫队位于宫崎县的驻地，当时其携带长达18厘米的刀具翻墙闯入中国驻日本使馆，被制服后还发出恐吓言论，事后因涉嫌非法侵入建筑物被捕。 东京都警视厅今天以涉嫌违反枪刀法，再度将他逮捕。

日本放送协会（NHK）引述调查相关人士称，疑犯似乎在案发前一天前往东京，在网咖过了一夜之后前往现场。面对调查，其供称「上京前一天晚上，在梦中听到神明的启示，要我阻止中国的强硬发言，因此决定侵入」。

他称「并未打算加害大使馆的职员等人」，携刀只是为了 「若大使不接受意见的话打算自尽」。他在再度被捕后，则保持缄默。

3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会时指出，此事件暴露出日本右翼思想和扭曲历史观流毒之深、为害之大。毛宁提出，中方再次敦促日方彻查事件，从根本上杜绝此类事件再次发生。

