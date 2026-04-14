中国观察︱丁薛祥高规格访土库曼 筑牢陆路能源通道

中东战火持续，全球能源供应链大受冲击，石油、天然气价格忽高忽低，开始祸及许多国家及地区的经济和民生领域。官方昨日公布，中共政治局常委、国务院副总理丁薛祥，明日起将以习近平主席特别代表的身份，出访同伊朗接壤的中亚国家土库曼，重点是出席当地复兴气田四期开工仪式。在国际局势敏感时刻，这次出访的外交规格和战略意义都非同一般。

可能很多人对「国家主席特别代表」这个身份不太了解，其实这是中国最高层级的临时外交授权，代表着国家元首的意志，并不是一个常设职务。能担任这个职务的，通常都是副国级或以上的领导人，主要负责处理重大战略合作、标志性项目落地、高层机制磋商这类重要事务，不管是礼仪规格还是实际权限，都比常规的政府代表团高得多。

例如2024年副总理张国清以国家主席特别代表赴布鲁塞尔出席首届核能峰会；2023年副总理何立峰赴巴基斯坦出席中巴经济走廊启动十周年庆祝活动。有时担任此职的只是正部级官员，如2021年教育部部长怀进鹏视频出席联合国教科文组织全球教育高级别会议。

话说回来，这次丁薛祥以正国级领导人的身份担任特别代表，更能体现出此刻中土合作的重要性。要知道，土库曼是中国陆上最大的天然气供应国。如今中东航道的风险越来越高，海运能源很容易受到冲击，这条陆上能源通道的战略价值尤其重要。上月中，土库曼民族领袖别尔德穆哈梅多夫访华，双方已明确约定，要扩大天然气领域的合作规模。

土库曼复兴气田是世界第二大单体气田，2013年习近平亲自出席该气田一期工程竣工仪式。这次气田四期开工，将进一步提升土库曼对华的供气能力，稳定中国能源市场，保障老百姓和企业的用气需求。

纪晓华