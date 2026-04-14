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深圳楼盘减价3成遭哄抢 保安喷辣椒水被拘︱有片

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更新时间：08:37 2026-04-14 HKT
发布时间：08:37 2026-04-14 HKT

深圳龙华区幸福城臻园楼盘3栋住宅楼昨日开盘销售，由于减价三成，现场排队人数众多，期间有保安竟对看楼人群喷洒辣椒水，场面一度混乱。开发商发表致歉信，指涉事兼职保安未经允许私自携带辣椒水并使用，公司将保留追责权利。目前公安机关已对涉事杨姓保安人员予以行政拘留。

折后最平折后3.7万／平方米

涉事楼盘开发商为深圳市鸿耀泰实业有限公司。据了解，该楼盘此次推出的单位价格，较去年均价减约三成，折后均价每平方米约3.7万至4万元人民币，吸引大批中介及客户抢票。

中国新闻周刊引述一名房产中介说：「一开始开发商说先到先得，很多人连夜排队，我们有客户的就会自愿代排队，帮助客户抢到优先选房的权利，早上进场时开发商说改为摇号，而且还喷辣椒水，排了一晚上白费不说，还被如此对待，的确不能理解。」

开发商昨午发布声明称，本次开盘期间现场人气超出预期，导致现场秩序出现短暂混乱，影响了大家的购房体验，深表愧疚。此外，现场一名兼职保安在维护秩序过程中，未经允许和授权私自携带辣椒水并使用，给部分客户及中介朋友造成了不适。龙华区住建局已约谈涉事开发商，责令整改，严处涉事人员。

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