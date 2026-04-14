南京向马拉松选手发最高10万购房补贴 「体育+地产」跨界营销

马拉松跟买楼看似风马牛不相及，但只要有创意，万事皆可能。江苏南京近日为了房地产去库存，宣布向参加当地马拉松的跑手提供购房补贴：具体标准为：报名选手2万元（人民币，下同）、参赛选手6万元、完赛选手10万元。这非孤例，江苏无锡、湖北荆州、陕西西安西咸新区等地，也同样为马拉松参赛选手提供购房补贴。有分析指这是创新的「体育+地产」跨界营销，不少网民点赞，但也有人提醒，马拉松是极限运动，「千万别为几万元，拼了老命。」

由南京市栖霞区政府主办的2026年南京仙林半程马拉松（简称「仙马」），12日上午在南京栖霞区羊山公园鸣枪开跑，作为世界田联精英标牌赛事和中国田径协会A类赛事，本届仙马吸引国内外1.2万名跑手参与，完赛率高达98.97％，4318人刷新个人最好成绩。

有趣的是，当地官方微信众公号本月8日发布《「栖霞有好房，仙马有好礼」最高补贴10万元，等您来领！》的通知，引起关注。 根据帖文，今年仙马有效报名、实际参赛、完赛选手，凭赛事官方出具的对应凭证及本人有效身份证明，可申请享受该补贴。具体标准为：报名选手2万元、参赛选手6万元、完赛选手10万元。三档优惠不重复享受，按最高一档兑现。

申办流程上，跑手选购指定「房源库」内的商品房时，向开发商提交本人身份证明、赛事对应凭证（报名记录/参赛信息/完赛证书）等材料。开发开核验材料后，便会在购房款中直接抵扣相应补贴金额（不抵首付款），并与购房人签订购房合同。房源库共提供14个楼盘选择，面积介于89至400平方米之间，选定后不得变更。补贴有效期为今年4月12日至5月31日。

同样是在江苏，无锡市住房和城乡建设局3月18日也曾发布，为助力2026无锡马拉松赛事，当地多个部门联合全市43家房地产开发企业推出参赛选手专属购房优惠活动。活动期间，参赛选手在无锡市区指定楼盘购买新建商品房，最高可享受8万元优惠。

湖北十堰、湖北荆州、陕西西咸新区等地也曾推出面向马拉松参赛者的购房优惠。有分析形容此举是一种创新的「体育+地产」跨界营销，旨在将马拉松带来的庞大「流量」转化为楼市潜在的「留量」。据统计，2025年全年，全国共举办马拉松赛事594场，其中全马参赛规模124.4万人次、半马329.69万人次。

对于马拉松买楼补贴，不少人点赞「有创意」。有人微博留言说：「这很大手笔了，如果可以，我要咬牙跑完，毕竟我一年也没赚10w（万）。」但有资深跑友提醒：「量力而行参赛，无跑步基础者勿盲目挑战半马，身体安全优先于补贴。」