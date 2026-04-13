长春姐弟遭遗弃托管班两年 负责人欠债仍坚持照顾

吉林省长春市一对年幼姐弟身世可怜，妈妈因癌症去世，爸爸去日本打工后失去联系。他们自2023年底起被遗弃在当地一个托管班，引发广泛关注。目前10岁姐姐退学、8岁弟弟面临无户籍无法入学的困境，托管班负责人赵瑾在负债十几万的情况下坚持照顾孩子，正紧急寻找失联父亲，希望解决孩子上学难题。

「我也难，但我还能咬牙挺著，我希望找找孩子的父亲或者其他亲属，毕竟孩子上学是大事儿。」赵瑾说：8岁的弟弟鑫鑫即将到了小学报名的年纪，却连最基本的户籍证明都没有；10岁左右的姐姐甜甜，已经退学2年多，本该坐在教室里读书的年纪，却只能在托管班里跟著赵瑾零星学习识字、算术。

内地大河报报道，2023年11月，两孩的父亲托朋友介绍，将一对子女送到赵瑾开设的托管班，托管班在长春朝阳区，当时甜甜在当地一所小学读书，鑫鑫则一家幼儿园上学。

「一开始我们还不想接这个活，觉得来回接送有点远，但朋友介绍说父母离异，我们就心软了。」赵瑾说，后来孩子父亲来时，说两个孩子的母亲因为癌症去世了，赵瑾就更心疼两个孩子，原本应该每人每月3000元（人民币，下同）的费用给降到2500，吃住都在赵瑾家中，还包括接送孩子上学放学。

2023年的12月份，孩子父亲还给甜甜办理了退学，当时他说要带孩子去日本生活读书。但退学后，甜甜依然在托管班食宿。此间，孩子奶奶也曾从日本回来看过两个孩子，将孩子接回出租房住了十几天，还教了孩子们一些日语，之后又送回托管班。

从2024年4月开始，孩子父亲缴费逐渐迟缓，2024年12月开始中断。2025年4月，孩子父亲声称身在日本，无法微信转账，最后只转来4000元（当时已欠费两万多元）后，彻底失去联系，杳无音信。