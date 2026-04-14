入殓师︱帮死人化妆遭父母嫌无面 深圳00后美女「I don't care」

23岁，爱二次元、跳抖音舞、养猫遛狗的活泼女孩，投身遗体化妆师已经3年，以巧手和温柔的心，让死者以最美的妆容，带著尊严向亲人告别。虽然入行之初被父母嫌弃，觉得没有面子和担心自己难以出嫁，但入殓师刘伶则称「I don't care」，因为「能陪著逝者走到生命的最后一站，是其他工作给不了的价值感」。

爱独处怕与人打交道

据「第一现场」、《深圳晚报》等报道，刘伶在深圳担任遗体化妆师，是源于「喜欢独处，不想跟人深入打交道」，所以高考填报志愿时，一眼便看上现代殡葬技术与管理专业。

她坦言，父母当初也极力反对，但自小被放养的刘伶，性格向来自主，家人最后反对无效。刘伶承认，家人至今虽然接受了她的选择，嫌弃的态度已没当初强烈，但在朋友亲戚面前仍很忌讳谈及她的职业，「可能觉得没面子，担心我会难嫁人」，面对家人的不支持，刘伶则说「I don't care」，认为不能活在他人目光下，要坚持做正确的事。

刘伶承认，第一次接触遗体时，也有恐惧，「大三实习时，逝者刚在医院离世，温热的身体却没了生命的气息」，让她一度不敢伸手，「直到后来接触多了，才慢慢克服恐惧」。

陪逝者走生命最后一站

她见过因病离世面色蜡黄的老人，遇过车祸、高坠等意外离世的逝者，最难处理的是火灾中炭化的遗体，连人工修复都难以实现，只能借助3D列印复原。给逝者化妆，与日常化妆有著本质的不同，「我们化妆是为了贴近美，而给逝者化妆，是为了贴近真实。」不用精致的妆容，只求还原逝者本来的样子，这是对逝者的尊重，也是对生者的安慰。

刘伶指，入殓师并非只为逝者化妆，还要协助家属确认遗体、为逝者清洗穿衣，到伤口缝合、头骨拼接，再到最后的妆容修饰，每个环节都需要专业与细心。她告诉记者，遇到车祸等创伤严重的逝者，她和同事会用内线缝合伤口、拼接头骨，尽最大努力让逝者恢复生前的容貌，为家属留住最后一点念想。

见过太多生死离别的刘伶，脑中留著许多难以忘怀的瞬间，9岁高坠离世的小女孩，父母带来她生前喜欢的玩偶和小裙子，让刘伶红了眼眶；一位逝者的家属带来婚纱，希望让她以最美的样子离开等，也让刘伶对生命有深刻的思考，更坚定自己的职业选择。

她说：「死亡是每个人必经的过程，无需忌讳，更无需恐惧」，强调做入殓师「没什么可丢人的」，「能陪著逝者走到生命的最后一站，是其他工作给不了的价值感」。