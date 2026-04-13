甘肃妇遭擅自二次剖腹致女脑瘫 揭医院连环失误医生纪录造假

甘肃有孕妇在顺产时突发脐带脱垂，医生在麻醉药未生效时已紧急剖宫产。醒来时发现在没有告知、同意及签字下，被院方擅自进行第二次开腹，女儿更因窒息过久致脑瘫。当地卫健部事发查明，医院在事件中涉及多重失误，主治医生更伪造病历试图逃责。

院方有多项医疗过错

据澎湃新闻报道，甘肃平凉产妇秦红利​​​2022年3月5日凌晨，在平凉市妇幼保健院顺产，期间突发脐带脱垂，需要紧急开腹。

秦红利分娩后，进行X光检查发现异物清晰可见。澎湃新闻

秦红利生产时因保健院连串失误，导致佳佳脑瘫。澎湃新闻

秦红利生产时因保健院连串失误，导致佳佳脑瘫。澎湃新闻

秦红利生产时因保健院连串失误，导致佳佳脑瘫。澎湃新闻

当秦红利术后清醒过来，发现女儿佳佳无自主呼吸，口唇发绀，被诊断为严重出生窒息，要即晚转送甘肃医学院附属医院抢救，经20日留医才可以出院，但被诊断出新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿缺血缺氧性脑病、新生儿肺炎及严重出生窒息等。

由于脑瘫，佳佳始终无法爬行、行走或开口说话，四肢控制困难，只能吃流质食物。

遭擅自二次开腹的秦红利，则长期受到腹部疼痛、遗尿、失眠及产后抑郁等问题困扰。

就此宗医疗事故，2026年3月5日，司法鉴定结果显示：平凉市妇幼保健院存在对水囊引产指征把握不充分、脐带脱垂发生后处置不当、剖宫产实施不够及时等多项医疗过错。

鉴定认定，这些过错与新生儿重度窒息、缺血缺氧性脑病及后续脑性瘫痪之间，具有同等原因力。此外，院方对秦红利实施的第二次开腹手术被明确认定为错误医疗行为。

法援律师开庭前突解约

早在2025年7月，当地卫健部门已查明，涉事医生干丽敏和尚蓝天伪造了秦红利病历中的手术记录和手术后病程记录——那些关于「X线透视显示有少量液平面」等记录，均是伪造。而那块曾在产房内被反复翻找、最终在X光影像中清晰可见的纱布，是否曾被遗留在秦红利体内，至今仍无一致解释。

4月2日，平凉市崆峒区法院公开开庭审理该案。开庭前两天，当地法律援助律师突然解除了代理，留下没有任何诉讼经验的秦红利夫妇两人出庭。秦红利说，案件责任划分及后续赔偿问题，尚待法院裁定。