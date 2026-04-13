《永劫无间》︱美女电竞旁述「喳喳」著短裙挨闹 变「柯南黑衣人」神反击

内地知名女电竞旁述「喳喳」，因穿短裙出镜被部份网民骂在「卖肉」、满足「男性凝视」，于是将自己全身由头到脚涂黑及穿上黑衫，变成名日漫《名侦探柯南》中的「黑衣人」，以幽默方式回击嘴贱网民。

遭批露肉迎合男性凝视

「喳喳」早前于《永劫无间》NBPL赛事中，穿上短裙做旁述，被部份网民批评，指她是迎合男性凝视、刻意坐姿不当，甚至指是主办方强迫「喳喳」以「绝对领域」谷收视增点击，男主持却只须穿西服正装，认为主办方严重性别双标。

网民强烈声浪下，「喳喳」在社群平台回应，澄清衣著穿搭是她个人选择，赛事组没有干涉，至于「腿部发青」争议，则是当日空调太冷造成。不过，「喳喳」的发声，非但未平息原来批评，还之前声援她的网民也被觉得遭出卖，转而加入指责「喳喳」，令网络欺凌加剧。

「喳喳」为回应衣著暴露指控，于赛后转播中，全身衣饰也改用黑色外，所有露出的皮肤也涂上黑油彩，以《名侦探柯南》中的「黑衣人」形象，回应「道德网民」。

网民则对「喳喳」的举动留言，「穿衣最自由之人」、「坐姿好像是商务礼仪这个课教的」、「喳喳真的是一个很玩得起很厉害的女生」、「哈哈哈，黑脸的张飞叫喳喳」、「好家伙这次直接装都不装了」、「一点包袱也没有，真好！」