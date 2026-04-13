蓝莓当造︱价格大插水¥9.9一盒 福建女连食2天塞死胃底

过去被称作「水果皇后」的蓝莓，身价不菲，小小一盒动辄30-40元人民币，今年在国产蓝莓海量投入市场后，价格崩盘，低至¥9.9一盒。福建有女子连续两天日吃半斤（约0.45磅)蓝莓，结果剧烈胃痛，因过量吃蓝莓产生胃石堵死在胃底。

过量食用可致腹部剧痛恶心

据《深圳晚报》报道，3月以来蓝莓大降格，各超市及水果店也堆满不同大小的蓝莓，售价只是过去的两三成，最低9.9元便有一盒。前海山姆许多消费者也一买便三四盒蓝莓。据山姆线上商场资料显示，近期蓝莓周销量超20万件，稳居水果热度榜首位。



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蓝莓一直被指能护眼、抗氧化及降血压，成为受欢迎的健康水果。随著国产蓝莓大规模上市，蓝莓便成为平民化水果，不过，蓝莓若食用不当也会引发健康问题。

报道指，日前福建有女子连续两天每天食用半斤蓝莓后，突感上腹剧痛，伴有恶心、反酸，紧急就医后发现胃底被一个硬结团块完全堵住，确诊是患胃石症，轻则可致胃胀胃痛，重则引发胃溃疡甚至消化道梗阻。



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原来，蓝莓富含果胶与鞣酸，若空腹或短时间内大量摄入，会在胃酸作用下与蛋白质结合，逐渐凝聚成难以消化的固体团块等沉淀物。而生山楂、桑葚、未熟透的柿子和草莓也有类似风险。

首都医科大学附属北京中医医院心血管科主任医师尚菊菊指，蓝莓较寒凉，胃火较重和胃肠道功能正常的人群可适量吃，但对于脾胃阳气虚弱者，尤其小孩和老人等脾胃功能不好的人群，不建议过量食用。

建议蓝莓每日食用量控制在50克内，如过量食用后出现胃部不适，可先喝些温水及几块梳打饼中和胃酸，但情况持续便要求医。