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著名法学家郭道晖逝世 朱镕基清华同班同学

即时中国
更新时间：09:00 2026-04-13 HKT
发布时间：09:00 2026-04-13 HKT

中国著名法学家郭道晖前日逝世，享年98岁。郭道晖曾参与制订《中华人民共和国宪法（1982年）》，长期致力于法治、宪政与人权理论研究，与已故的江平、李步云并称中国「法治三老」。郭道晖也是国务院前总理朱镕基的清华大学同窗、挚友及入党介绍人。

郭道晖和朱镕基同样于1928年生于湖南长沙，「其实我们中学时就是同校同学，他是我父亲的学生。后来到了清华，我们成为同班同学。」郭道晖曾向媒体忆述，朱个性耿直，跟自己的性格接近，所以两个人情投意合，很快成了好朋友。

郭道晖是国务院前总理朱镕基的清华大学同窗、挚友。
郭道晖是国务院前总理朱镕基的清华大学同窗、挚友。

1948年，20岁的郭道晖加入清华大学的中共地下党组织，翌年介绍朱镕基加入中国共产党，两人同样在50年代被错划为「右派」，一度遭开除党籍。

「法治三老」均已去世

1979年，已过半百的郭道晖转入法学领域，任全国人大常委会法制工作委员会研究室副主任，参与《八二宪法》起草工作；80年代末，郭出任《中国法学》杂志总编辑，大胆讨论人权等议题，开一时之风气，曾提出「以社会权力制约国家权力」的理论。

郭道晖和中国政法大学终身教授江平、中国社科院教授李步云并称「法治三老」。江平2023年以94岁高龄辞世，李步云今年1月亦以92岁高龄去世。

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