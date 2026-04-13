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中国观察：高层座谈频见「90后」 AI战略新讯号

即时中国
更新时间：08:26 2026-04-13 HKT
发布时间：08:26 2026-04-13 HKT

上周五，一名佩戴眼镜、脸孔稚嫩的小伙子，在国务院总理李强的经济形势专家和企业家座谈会上，侃侃而谈，表现自信，引起关注。他是内地AI企业「月之暗面」（Kimi）创始人兼CEO杨植麟，也是这场会议最年轻的代表。

这位1992年生于广东汕头的「90后」创业者，曾就读于北京清华大学与美国卡内基梅隆大学，2023年初创立Kimi，短短3年便打造成业界焦点。值得注意的是，这已是杨植麟半个月内第2次亮相央视《新闻联播》——3月28日中关村论坛年会报道中已现其身影。

近年总理座谈会已多次邀请青年科技企业家出席。去年1月20日，李强主持专家、企业家及教科文卫体代表座谈会时，1985年出生的DeepSeek创始人梁文锋便名列9名发言代表之一。今年1月的同一场座谈会，换成了1989年生的MiniMax（稀宇科技）创始人闫俊杰。

去年参加过总理座谈会的还有1990年出生的宇树科技创始人王兴兴，以及被网友称为「野生钢铁侠」的科技博主彭志辉。2020年，1993年出生的彭志辉以「华为天才少年计划」最高档年薪201万元人民币，加入华为团队，研究AI晶片和算法。2023年，彭志辉自立门户，联合创立智元机械人。

过去，中南海座谈会多邀传统行业或学界专家，如今变成了一个个「80后」「90后」的科创精英，他们的背景涵盖清华、北大等顶尖学府，创业领域横跨大模型、机械人，显示推行了30年的「科教兴国」政策，开始进入收成期，新一代科技领军者人才辈出。

在中美科技博弈加剧的背景下，科企新贵频频获高层接见，不仅是对个体成就的肯定，也传递出鼓励AI等科企勇当先锋，加速实现科技自立自强的讯号，相信不久的将来，「00后」科技代表也将陆续亮相。

纪晓华 

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