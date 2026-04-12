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北京IT男转行卖肉蛋堡 月入¥5万掀热议

即时中国
更新时间：21:57 2026-04-12 HKT
发布时间：21:56 2026-04-12 HKT

内地近年兴起一股年轻人「脱下长衫」的创业风潮。据内地传媒报道，北京一名35岁、原为软件工程师的刘姓男子，近日因辞去高薪厚职，转而在街头摆档售卖肉蛋堡，并声称月入可达5万元（人民币，下同），引发网络热议。

日卖逾千个 标榜高品质食材

据《青岛新闻网》报道，原从事软件开发工作的刘先生于今年初毅然辞职，选择在北京地铁站口等人流密集地段，开设摊档售卖每个定价5元的自制肉蛋堡。他向传媒透露，目前生意稳定，每日平均销量超过1000个，月利润约为5万元，更已聘请了四名员工，准备扩大经营规模。

谈及创业初衷，刘先生坦言源于自己对肉蛋堡的喜爱，加上发现周边缺乏同类小食，遂自行研发配方。为建立口碑，他在产品定位上主打「高品质」与「制作透明」，特意标榜选用如「胖东来」食用油及「山姆会员店」（Sam's Club）鸡蛋等较高规格的原材料，并采用开放式厨房（明档）操作，强调制作过程不添加任何人工添加剂，以博取消费者信任。

有人羡慕有人质疑

事件曝光后，随即在网上引起广泛讨论。不少网民对刘先生的收入表示羡慕，认为「摆摊比上班更赚钱」；但亦有网民对其利润的真实性及生意的可持续性提出质疑，认为街头创业始终存在极大的不确定性。

面对外界的掌声与质疑，刘先生则表示，目前的首要目标是持续优化产品及营运模式，并计划逐步拓展更多分店。
 

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