深圳大学租800万豪宅作宿舍 千名学生势「进驻」惹业主强烈反对

内地高等院校扩招引发的「宿舍荒」问题，近日在深圳引发激烈争议。据内地传媒报道，深圳大学（深大）一纸研究生住宿通知，拟将一个均价约800万人民币的「豪宅」屋苑——汉园茗院，用作近千名研究生的校外宿舍，随即点燃了校方需求与业主权益之间的冲突。

业主忧公共资源被挤占

事件的导火线源于一份网上流传的《深圳大学丽湖校区2026级研究生住宿安排告知书》。文件显示，该校区2026级的全日制研究生，将被统一安排在校外的汉园茗院住宿，费用则参照学校统一标准。

深圳大学租汉园茗院作宿舍，引发争议。

深圳大学租汉园茗院作宿舍，引发争议。

深圳大学租汉园茗院作宿舍，引发争议。

此举随即引发该屋苑业主的强烈反弹。有业主向传媒坦言，屋苑的容积率本已甚高，未来若增加近千名学生，电梯、停车场、健身室等公共资源势必被严重挤占，无法接受自家高尚住宅被贴上「宿舍」的标签，担心影响屋苑质素及楼价。

网民点睇？

与业主的强烈反对形成鲜明对比，网民的态度则明显分化。不少网民对深大学生表示羡慕，直呼「每月几百元住宿费，就能住进南山总价800万的豪宅，待遇太好了。」

然而，亦有不少学生表达了实际的忧虑。有学生指出，该屋苑距离丽湖校区约两至三公里，对于日常上课、往返实验室而言极为不便，担心影响学业。

报道分析指出，这次「深大风波」并非单一事件，其背后反映的是内地全国性高校扩招、后勤服务社会化政策，与城市发展空间日益紧张之间的深层次矛盾。