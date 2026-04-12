山西法官被指借词签字 办公室内非礼离婚案女事主

内地司法界爆出严重风纪丑闻。据内媒《新黄河》报道，山西省吕梁市中级人民法院一名吕姓法官，被其审理的一宗离婚案的女当事人王女士（化姓）实名举报，指控其于去年在办公室内对她进行猥亵。当地公安部门已于周四（10日）就此事正式进行行政立案，展开调查。

女事主公开录音作证

根据王女士向内媒提供的举报材料，事件发生于2025年9月5日。当时，负责审理其离婚案件的吕姓法官致电给她，借词有新证据需要其签字，要求她前往其办公室。

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王女士忆述，当她在办公室内配合案件查询期间，该名法官开始对她「动手动脚」。尽管她多次明确拒绝，但对方仍多次强行搂抱其腰部、抚摸其胸部及臀部等敏感部位，并试图强吻其脸颊。王女士指，当她提出要离开时，吕姓法官更将办公室门反锁，并多次表达爱意，要求她接受。最终，王女士以需要接孩子为由才得以脱身。

报道指，王女士提供了一段长约16分钟的现场录音作为证据。录音中，可以清晰听见王女士多次对一名男士说出「不要、不要」。该男士则在对话中说出「开庭的时候就看到你亮眼睛（漂亮）」、「你真吸引人」、「你是不是嫌我老了」等多句骚扰性言语。

内媒记者曾就此事多次联络吕梁市中级人民法院，但截至发稿前未获任何回应。

律师：案件或由行政转为刑事

报道引述内地律师赵良善分析指，公安机关现阶段将案件作行政立案，是判断涉案情节暂未达到刑事犯罪的严重程度。然而，根据《公安机关办理行政案件程序规定》，若后续侦查证实行为人存在反锁房门、利用职权威胁、强行搂抱亲吻等压制受害人反抗的强制行为，且情节恶劣，案件则可能由行政案件转为刑事案件，追究其强制猥亵罪的刑事责任。根据内地《刑法》，强制猥亵罪最高可判处五年有期徒刑。

