油价急升│奥迪车入「霸王油」 警拘21岁司机｜有片

近日，内地汽油价格跟随国际油价上升。一辆奥迪车昨日（11日）在安徽合肥一个油站加油后，未付费就高速驶离，600多元油费由负责加油的工人「硬食」，等同她4天工资，引起网民关注。当地警方今日（12日）称，涉案的21岁司机已被行政拘留。

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内媒荔枝新闻报道，一辆奥迪车11日在合肥包河区一加油站加了632元人民币油后逃单。工作人员追了两次没追上。加油站工作人员巫先生称，那个车子感觉是故意的，挡得严严实实。加油员追了2次没追上，632元是她自己付的，等于她4天的工资打水漂。

合肥市公安局12日通报称，针对网传「一奥迪车在合肥加油后逃单」信息，经核查，公安机关已立案调查。涉案驾驶人已被拘留。

通报称，4月11日下午1时许，马姓男子（21岁，外省人）驾驶一辆黑色奥迪轿车，途经包河区南淝河路一加油站加油后未付费驶离。4月12日7时许，马姓男子被传唤至公安机关接受调查。目前，马姓男子已被依法行政拘留。