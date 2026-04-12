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「扑瓜人」半夜敲冬瓜听好坏 网民：腐败果然经不起敲打︱有片

即时中国
更新时间：18:00 2026-04-12 HKT
发布时间：18:00 2026-04-12 HKT

内地网络日前有一段「扑瓜」片走红，博主半夜用铁棍敲击冬瓜，便可凭「咚咚」声知道瓜的好坏。当事人透露，旺季时可以月赚约10万人民币，但「扑错好瓜」就要赔偿。

旺季月入¥10万

抖音博主「小唐菜业合作社」的唐先生，早前分享多条工作短片，其中一条获留言1.6万条、转发17.3万次。

片中，唐先生会在半夜到瓜棚拣选冬瓜，通过用铁棍敲击冬瓜，听发出的「咚咚」声来辩别瓜的好坏，片中，博主听出某冬瓜「金玉其外」，便用长刀把冬瓜劈落，即场切开，证实确是「败絮其中」。

许多网民留言，「洞洞洞洞是好瓜，笨笨笨笨是烂瓜」、「原来深夜才能看到内部的腐败」、「原来腐败的经不起敲打啊」、「反腐手段够凌厉，腐败现象藏匿于群众当中也逃脱不了」、「刚刚又错杀一好瓜」、「旁边的瓜目睹了凶案，不会吓得坏掉吗」、「有些瓜真的要好好敲打敲打」。

《潇湘晨报》11日联络到唐先生，江苏南通人的他介绍，自己是瓜果供应商，会通过敲击瓜果的声音来判断好坏。

农产品代收是季节性工作，收入随市场行情波动，旺季时唐先生一个月能赚十几万，但淡季收入则会大幅下降。唐先生称自己并不会固定地待在海南，一个月后也将去往广西和广东。

工作中最让他头疼的是偶尔的误判：「敲坏了好瓜肯定要赔偿，现在冬瓜一块多一斤，敲坏一个可能要赔几十块钱。」

唐先生很意外自己的「扑瓜」片爆红，「之前也发过类似视讯，没想到这次突然火了」，对于网民的关注和调侃，「能让更多人学到辨瓜的技巧，我觉得挺开心的」。

 

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