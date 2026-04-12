粗心男忘关车窗 仅15分钟副驾驶座惊现蜂巢

内地一名车主日前经历一场「甜蜜」的烦恼。浙江杭州汪姓车主，仅短暂离开其座驾约15分钟，未有关上车窗，返回时赫然发现，副驾驶座上方竟被一群蜜蜂火速筑起一个拳头大小的蜂巢，数十只蜜蜂更在车内盘旋，场面令人咋舌。

消防员穿防蜂衣处理

事发于周四（4月9日），杭州市消防救援支队接获汪姓车主求助。车主惊魂未定地表示，仅离开车辆片刻，回来时便目睹大量蜜蜂围绕车窗，并已在车内筑巢，「嗡嗡声让他十分害怕」。他不敢擅自驱赶，担心触发蜂群攻击，遂报警求助。

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消防员穿防蜂衣，利用密封胶袋套住整个蜂巢。

消防人员接报后迅速赶赴现场。穿上全套专业防蜂服的消防员，利用密封胶袋及杀虫喷雾等工具展开行动。他先用胶袋迅速套住整个蜂巢，再小心翼翼地将其从车顶完整剥离，并立即扎紧袋口，成功将蜂巢转移至无人区域作妥善处理。其后，消防员再对车内剩余的蜜蜂进行驱散及消杀，为车主解围。

消防人员解释，春季是蜜蜂繁殖的高峰期，蜂群对隐蔽、温暖的环境尤为敏感。该车辆未关上的车窗，正为蜂群提供了一个绝佳的筑巢地点。蜜蜂的筑巢速度惊人，在理想条件下，短时间内便能搭建起基础巢穴。有网民根据事件分析，这应是蜜蜂的「分蜂」自然行为，即旧蜂后带领部分工蜂寻找新址建立群落。事件引起网上热议，不少网民对消防员的专业能力表示赞扬，称其「无所不能」。

