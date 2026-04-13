甘肃民勤县种树义工女生占9成 低俗男群聊「选妃」被斥「比荒漠凉薄」

腾格里沙漠边缘的甘肃民勤正举行植树活动，以抵抗沙漠扩张，数百计的义工中九成是女生，有男性在聊天群中大谈「选妃」，视活动是猎艳机会。消息曝光后惹来舆论批评，斥责该些将女性物化的男参加者，思想低俗，玷污公益活动。

女义工遭半夜电话滋扰

网络近日流出多张植树聊天群截图，显示多名民勤男义工调侃这场环保活动，当中有人直言「全是妹子，明年必须来」；有人将义工合照中的女生，评头品足，言词低俗；有人专门整理出所谓的「辨认女生技巧」；甚至有人表示「我全都要」、「选妃」，将热心参加植树的女义工，当作调侃取乐的对象，是践踏公众支持环保的善意。

群组内口花花外，有女义工半夜收到陌生的骚扰电话，追问行程和私隐；有人在乘车时被人搭讪纠缠，说话中含有不当暗示；甚至有男「义工」守在女生住宿处，或尾随女义工返回住处楼下，疑伺机搭讪，吓得部份女义工不敢单独回去。

部份轻浮男义工在手机背后，肆意品评女义工，将植树活动扭曲成识女仔的机会，引起网络一片骂，「不敢去，怕被选妃」、「别去那里种树了，如果恶臭bro真的去了很危险」、「现在还有正常人吗」、「这就是bro 们的常态，加过那种外卖骑手聊天群，每天都在偷拍选妃造黄谣」。

民勤县政府得知有女义工被骚扰后，已第一时间介入，涉事者已被严肃教育，并向被骚扰者道歉。甘肃的文旅部门亦指会「高度重视，全力配合协调」，保护女义工安全，但未有具体追责方案。

真人秀《种地吧》，由蒋敦豪、鹭卓、李耕耘等组成的「十个勤天」小队，2024年带动在腾格里沙漠种下18万棵梭梭树。自此，许多来自全国的民众受到感召，每年春季自费参加民勤的大规模种树活动，以治理沙漠。

据民勤县统计，三年来累计超过4万人次志愿者参与民勤治沙造林，完成治沙4500余亩，种植梭梭、花棒等沙生植物100余万株。